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إقالة مدير وحدة صحية خلال زيارة مفاجئة لمحافظ البحيرة

04:36 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

الدكتورة جاكلين عازر

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البحيرة ـ أحمد نصرة:

قررت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو بمركز إدكو، وذلك لعدم تواجده بمقر عمله أثناء زيارة مفاجئة وتدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمترددين على الوحدة.

كما قررت المحافظ تحويل عدد من العاملين بالوحدة للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

وأكدت عازر أنه لا تهاون مع الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى رأسها الخدمات الصحية، اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مقصر لضمان تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

كما وجهت محافظ البحيرة مديرية الصحة بتشكيل لجان لمتابعة سير العمل بالوحدة والانضباط الإداري بها والوقوف على احتياجات المواطنين لتقديم خدمة صحية مميزة لأهالى القرية.

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة إقالة مدير وحدة صحية البحيرة
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