جامعة الزقازيق ترتقي للمركز 67 في تصنيف QS العربي

الشرقية - مصراوي:

أظهر تصنيف QS Arab Region لعام 2024/ 2025، تقدم جامعة الزقازيق، حيث جاءت في المركز 67 على مستوى الجامعات العربية المدرجة في التصنيف للعام 2025 والذي يشمل ترتيب أفضل الجامعات العربية، وبلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى العالم أكثر من 246 جامعة هذا العام في هذا التصنيف بزيادة 23 جامعة عن العام الماضي.

أعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، عن تقدمها ثلاثة مراكز عن العام الماضي في تصنيف «QS Arab Region» لعام 2025، حيث جاءت في المركز 67 بين الجامعات العربية، وجاءت في المركز السابع محلياً على مستوى الجامعات المصرية الحكومية من بين 36 جامعة ظهرت بالتصنيف.

كما حققت الجامعة تميزًا جديدًا في مؤشر international research Net work، بتقدم بنسبة 88.9 % ، وأظهر التصنيف تقدم الجامعة في السمعة الأكاديمية بنسبة 40.2 ، بالإضافة إلى تقدم مؤشر أعداد الطلاب الوافدين بنسبة 7.8 ، وحقق مؤشر الاستشهادات لكل كلية تقدم مميز بنسبة 55.4%.

من جانبه أشاد الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولى للجامعة، مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة في العديد من التصنيفات العالمية.

وأضاف الببلاوي، أن الجامعة تهتم اهتماماً كبيراً بالتصنيفات العالمية للجامعات، مؤكداً سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيداً على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أهمية المشاركة ومتابعة التقدم فى هذه التصنيفات لأنها تعطى الجامعة مكانتها الدولية والإقليمية المتميزة.

في السياق ذاته، أشارت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولي، إلى أن تصنيف QS Arab Region University Rankings يعد من أهم تصنيفات الجامعات العربية، حيث يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي، وفق معايير علمية لجمع وتدقيق بيانات الجامعات، بينما يتم تقييم الجامعات وترتيبها وفقاً لعدد متنوع من المعايير المتنوعة التي تضمن تحقيق أهداف الجامعات العالمية.

وأوضحت أن تصنيف (QS) العالمي يعتمد على أربعة مؤشرات هي: السمعة الأكاديمية (30%)، وسمعة الخريجين (15%)، ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب (10٪) وحجم الاستشهادات من الأبحاث بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس (20%)، وأعضاء هيئة التدريس الأجانب (5%) والطلبة الأجانب (5%) وشبكة الأبحاث المنشورة بين باحثين ينتمون إلى أكثر من دولة هذا العام، وقام هذا التصنيف بتحسين منهجية التقييم حيث قدم ثلاثة مقاييس جديدة وهى: الاستدامة (5%)، ونتائج توظيف خريجي الجامعة (5%)، وشبكة الأبحاث الدولية (5%.).

وأضافت: أن إدراج الجامعة في التصنيفات العالمية يعد ثمرة جهود إدارة الجامعة في تعزيز البحث العلمي من حيث الجودة والأداء مع دعم الباحثين فى شتى المجالات.

بينما أشار كل من الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي، والدكتور محمد لطفي مدير وحدة التصنيف الدولي، إلى حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالمياً وعربياً، من خلال توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المتواصل للباحثين والمبتكرين، وأكدا أن الجامعة ظهرت في تصنيف QS World University Rankings ضمن شريحة أفضل فئة من 1201-1400 ضمن الجامعات العالمية المدرجة في التصنيف على مستوى العالم لعام 2024./2025.