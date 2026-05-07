أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات تجارية قالت إنها تستغل قطاع النفط العراقي وتقوض أمن البلاد، في إطار تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران والميليشيات الموالية لها في العراق.

أمريكا تفرض عقوبات على وزير النفط العراقي

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الخميس، إن نائب وزير النفط العراقي علي معرج البهادلي استغل منصبه لتسهيل تحويل النفط وبيعه لصالح النظام الإيراني والميليشيات المرتبطة به، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة شملت أيضًا ثلاثة من كبار قادة الميليشيات الموالية لإيران، وهم من كتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق.

أمريكا تتهم إيران بسرقة الموارد العراقية

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن النظام الإيراني ينهب الموارد التي هي ملك للشعب العراقي، مضيفًا أن الوزارة "لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يستغل النفط العراقي لتمويل الإرهاب ضد الولايات المتحدة وشركائها".

وأوضحت الوزارة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) كثف إجراءاته الاقتصادية ضد إيران، ضمن برنامج "الغضب الاقتصادي"، الذي يهدف إلى ممارسة الضغط الأقصى على طهران، واستهداف مصادر إيراداتها الرئيسية، وفي مقدمتها النفط.

الحصار البحري على إيران

وأضافت الخزانة الأمريكية أن الحصار البحري والإجراءات الاقتصادية المباشرة تستهدف المصدر الرئيسي لإيرادات النظام الإيراني، مؤكدة أن أي شخص أو سفينة تسهل التجارة غير المشروعة بالنفط أو المنتجات الأخرى معرضة لخطر العقوبات الأمريكية.

وشملت العقوبات إدراج علي معرج البهادلي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902، لدوره في تسهيل تحويل المنتجات النفطية العراقية لصالح مهرب النفط المعروف سليم أحمد سعيد وشبكته المرتبطة بإيران وعصائب أهل الحق.