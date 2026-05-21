أكد الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي، حمدي النحيلي، استعداد الجمعية الكامل لاستلام أي مواد إغاثية موجهة إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والجهات المختصة في البلدين، بما يضمن إيصال المساعدات بشكل آمن ومنظم.

وقال النحيلي، في تصريحات لـ"مصروي"، إن الهلال الأحمر الليبي يعمل وفق المعايير والضوابط المنظمة للاستجابة الإنسانية، والمتوافقة مع المبادئ الأساسية للحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأشار النحيلي، إلى امتلاك الجمعية خبرات واسعة في التعامل مع الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي، أن الجمعية تؤدي دورها بالتنسيق الكامل مع السلطات المحلية، مؤكداً ترحيب الأمانة العامة بأي جهود إنسانية من شأنها دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة.



وفي بيان رسمي بشأن قافلة الصمود (2)”، أوضحت الجمعية أنها تتابع المستجدات المتعلقة بالقافلة وما ورد في بيان وزارة الخارجية الليبية، مجددة تأكيدها على دعم كل المبادرات الإنسانية الهادفة إلى مساعدة الفلسطينيين.

وشدد البيان على أن عمليات الإغاثة العابرة للحدود تتطلب التنسيق والحصول على الموافقات الرسمية من السلطات الليبية والمصرية، بما يتوافق مع الأطر القانونية والإنسانية المعمول بها.

وأضافت الجمعية أنها تمتلك القدرات اللوجستية والموارد البشرية اللازمة، من خلال شبكة متطوعيها المنتشرين في مختلف أنحاء ليبيا، بما يمكنها من تنفيذ عمليات الاستلام والتسليم للمساعدات الإنسانية بكفاءة.

وأكد الهلال الأحمر الليبي التزامه الكامل بالمبادئ الإنسانية الدولية، مع الحرص على سلامة المتطوعين المشاركين في عمليات الإغاثة، وتجنب أي مخاطر قد تنتج عن غياب شروط الاستجابة المنظمة عبر الحدود.