قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات هدد سلامة الطاقة النووية في الدولة

وأَضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أن الغارة الجوية بطائرة مسيرة الأحد تسببت في اندلاع حريق في مولد كهربائي بمحيط محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات.

وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن مستويات الإشعاع في محطة براكة بالإمارات لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية ولم تسجل أي إصابات.

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن منظومتها الدفاعية تمكنت خلال الـ 48 ساعة الماضية من تصديها والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية بتاريخ 17 مايو 2026، أكدت أن الطائرات المسيرة الثلاث كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية.

وأكدت الدفاع الإماراتية، أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.