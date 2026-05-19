إعلان

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الهجوم على محطة براكة هدد سلامة الطاقة النووية في الإمارات

كتب : وكالات

11:30 م 19/05/2026

رافائيل جروسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إن الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات هدد سلامة الطاقة النووية في الدولة

وأَضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء، أن الغارة الجوية بطائرة مسيرة الأحد تسببت في اندلاع حريق في مولد كهربائي بمحيط محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات.

وأشار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن مستويات الإشعاع في محطة براكة بالإمارات لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية ولم تسجل أي إصابات.

قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن منظومتها الدفاعية تمكنت خلال الـ 48 ساعة الماضية من تصديها والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية بتاريخ 17 مايو 2026، أكدت أن الطائرات المسيرة الثلاث كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية.

وأكدت الدفاع الإماراتية، أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهجوم على الإمارات الإمارات محطة براكة النووية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس لجنة "الأحوال الشخصية": القانون يواجه ثغرات الزواج العرفي بالتوافق
أخبار مصر

رئيس لجنة "الأحوال الشخصية": القانون يواجه ثغرات الزواج العرفي بالتوافق
لبنان: 6 شهداء بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر
شئون عربية و دولية

لبنان: 6 شهداء بينهم أطفال ونساء في غارة إسرائيلية على بلدة دير قانون النهر
بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور
زووم

بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور
من بينهم أسمهان وهيثم أحمد زكي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في سن مبكر
زووم

من بينهم أسمهان وهيثم أحمد زكي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في سن مبكر
مهلة برلمانية 3 أسابيع لـ"الرياضة" لتقنين أوضاع 7582 عاملًا بمراكز الشباب
أخبار مصر

مهلة برلمانية 3 أسابيع لـ"الرياضة" لتقنين أوضاع 7582 عاملًا بمراكز الشباب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل: دعوة عاجلة للمقيمين الأجانب لتوفيق الأوضاع واستخراج كارت الإقامة الذكي
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام