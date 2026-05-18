إعلان

لبنان: الغارات الإسرائيلية دمرت بساتين زيتون معمرة تعد جزءا من الإرث التاريخي بالجنوب

كتب : وكالات

07:42 ص 18/05/2026

الغارات الإسرائيلية دمرت بساتين زيتون معمرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الزراعة اللبنانية عن تدمير مساحات شاسعة من بساتين الزيتون المعمّرة في جنوب لبنان جراء الغارات الإسرائيلية، وهي بساتين تعد جزءا من الإرث التاريخي والحضاري للبلاد.

وقال المدير العام لوزارة الزراعة اللبنانية لويس لحود: "لقد دمر عدد كبير من أشجار الزيتون المعمرة التي تمثل جزءا من تاريخ لبنان وإرثه الحضاري".

وأوضح لحود، أن الغارات والعمليات العسكرية ألحقت أضرارا جسيمة بالقطاع الزراعي في جنوب لبنان، إذ طالت الخسائر إلى جانب بساتين الزيتون البساتين الثمرية والمحاصيل الموسمية والمزارع الحيوانية.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت منصة لتقييم الأضرار الناجمة عن أحداث عام 2024، وتعمل حاليا على إعداد منظومة جديدة لرصد الخسائر المترتبة على التصعيد الجديد الذي اندلع في مارس من العام الجاري، مؤكدا حرص السلطات على مساعدة المزارعين في العودة إلى أراضيهم في أقرب وقت ممكن.

وشدد على أن الزراعة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد اللبناني وترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الغذائي للبلاد، مشيرا إلى أن لبنان واجه في الأشهر الأخيرة شحا في بعض المواد الغذائية الأساسية، نتيجة عزل عدد من المناطق الزراعية في الجنوب وشمال البقاع بسبب العمليات العسكرية.

كشف أن الوزارة كانت حتى قبيل اندلاع التصعيد الأخير توزع على المزارعين شتلات أشجار الزيتون لإعادة تأهيل الأراضي المحترقة والمدمرة، مستحضرا الحضور العالمي لزيت الزيتون اللبناني الذي يحتفظ بإمكانات تصديرية عالية وحصد جوائز دولية عديدة.

وختم بأن السلطات اضطرت إلى فتح باب استيراد بعض الخضروات من الدول المجاورة لمعالجة الاضطرابات في الإمداد الناجمة عن توقف الإنتاج الجنوبي، غير أن الأوضاع باتت تتحسن تدريجيا، مع بدء المناطق الشمالية في تعويض جزء من الفجوة الإنتاجية الزراعية في الجنوب، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لبنان وزارة الزراعة اللبنانية الغارات الإسرائيلية إسرائيل ولبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التعليم تكشف موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026
مدارس

التعليم تكشف موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

آخر موعد لصرف منحة التموين الـ400 جنيه والفئات المستحقة
أخبار مصر

آخر موعد لصرف منحة التموين الـ400 جنيه والفئات المستحقة
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص
حوادث وقضايا

الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص
اعرف حقوقك قبل ما تمضي.. مفاجآت بقانون العمل الجديد للموظفين
أخبار مصر

اعرف حقوقك قبل ما تمضي.. مفاجآت بقانون العمل الجديد للموظفين
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان