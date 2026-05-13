كشفت شبكة "إن بي سي" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إمكانية تغيير اسم العملية العسكرية ضد إيران، في حال انهيار وقف إطلاق النار الحالي واستئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق.

"المطرقة الثقيلة" بدلاً من "الغضب الملحمي"

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين أمريكيين، فإن البنتاجون يناقش حالياً استبدال اسم "عملية الغضب الملحمي" باسم "عملية المطرقة الثقيلة"، في خطوة تعكس جدية الإدارة الأمريكية بشأن احتمال العودة إلى الحرب التي اندلعت في 28 فبراير الماضي.

مهلة قانونية مرتبطة بالكونجرس

وأشارت التقارير إلى أن تغيير اسم العملية قد يمنح ترامب فرصة للقول إن العملية الجديدة تمثل بداية مختلفة، بما يسمح بإعادة احتساب مهلة الستين يوماً المنصوص عليها قانونياً للحصول على تفويض من الكونجرس الأمريكي لمواصلة الحرب.

نقاشات داخل الكونجرس

وخلال الأسابيع الأخيرة، أثار أعضاء في الكونجرس الأمريكي تساؤلات قانونية خلال جلسات استماع حضرها مسؤولون من الإدارة الأمريكية، بشأن استمرار العمليات العسكرية دون الحصول على موافقة تشريعية رسمية.

قانون الحرب الأمريكي

وبحسب المناقشات التي جرت داخل الكونجرس، فإن القوانين الأمريكية تسمح للرئيس بتنفيذ عمليات عسكرية في حال وجود "تهديد وشيك"، لكن استمرار الحرب بعد مرور 60 يوماً يتطلب موافقة الكونجرس باعتباره الجهة المخولة دستورياً بإعلان الحروب.

ترقب لمصير وقف إطلاق النار

وتأتي هذه التطورات وسط حالة ترقب بشأن مستقبل وقف إطلاق النار الحالي مع إيران، في وقت تتواصل فيه المناقشات داخل واشنطن حول الخيارات العسكرية والسياسية المتاحة في حال تجدد المواجهة.