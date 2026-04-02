إعلان

التلفزيون الإيراني: صورايخنا تصل إلى ميناء حيفا بعد ادعاء ترامب إنهاء البرنامج الصاروخي

كتب : مصراوي

04:15 ص 02/04/2026

قصف ميناء حيفا الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكد التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الخميس، أن الصواريخ الإيرانية تصل الآن إلى ميناء حيفا وذلك بعد دقائق من ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء البرنامج الصاروخي الإيراني.

وشنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل في أول تحرك عسكري إيراني بعد لحظات من انتهاء خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد خلاله بتدمير إيران.

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار بشكل واسع في مناطق شمال إسرائيل، شملت الجليل الأعلى والأدنى، وخليج حيفا، ومناطق واسعة من الجولان والكرمل ومرج ابن عامر، في أعقاب رصد إطلاق صواريخ باتجاه هذه المناطق.

وشملت الإنذارات مدنًا رئيسية مثل حيفا، عكا، الناصرة، طبريا، وصفد، إلى جانب عشرات البلدات والتجمعات السكنية، مع تفاوت زمن التحذير بين 15 ثانية ودقيقة ونصف، ما يشير إلى هجوم صاروخي واسع النطاق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف ميناء حيفا الإسرائيلي ميناء حيفا إسرائيل ترامب البرنامج الصاروخي الإيراني خطاب الأمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
زووم

نجم الأهلي السابق: لا أثق في لاعبي الأحمر قبل مواجهة سيراميكا
رياضة محلية

السر في كاميرات المراقبة.. القصة الكاملة للنهاية المأساوية لـ"الحاجة أرزاق"
حوادث وقضايا

طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي
حوادث وقضايا

على غرار "شمال القاهرة".. "الإسكندرية للكهرباء" تصادر غلايات وسخانات من
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق