وكالات

أكد التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الخميس، أن الصواريخ الإيرانية تصل الآن إلى ميناء حيفا وذلك بعد دقائق من ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء البرنامج الصاروخي الإيراني.

وشنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل في أول تحرك عسكري إيراني بعد لحظات من انتهاء خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد خلاله بتدمير إيران.

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار بشكل واسع في مناطق شمال إسرائيل، شملت الجليل الأعلى والأدنى، وخليج حيفا، ومناطق واسعة من الجولان والكرمل ومرج ابن عامر، في أعقاب رصد إطلاق صواريخ باتجاه هذه المناطق.

وشملت الإنذارات مدنًا رئيسية مثل حيفا، عكا، الناصرة، طبريا، وصفد، إلى جانب عشرات البلدات والتجمعات السكنية، مع تفاوت زمن التحذير بين 15 ثانية ودقيقة ونصف، ما يشير إلى هجوم صاروخي واسع النطاق.