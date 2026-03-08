إعلان

الرئيس الإيراني: نحن مع دول المنطقة أصدقاء وأخوة.. والعدو يريد إشعال حرب بيننا

كتب : مصراوي

08:10 ص 08/03/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

وكالات

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده مع دول المنطقة أصدقاء وأخوة والعدو يريد أن نكون في حالة حرب، ويسعى لإثارة الخلافات بيننا وبين الدول الأخرى.

قال بزشكيان على هامش تفقده للمرافق الصحية والمراكز الطبية: "لن نسمح بالاستيلاء على شبر واحد من أرض البلاد، ونحن ممتنون لأعزائنا الشعب الذين يتواجدون في الساحة بقوة وصلابة وحماس، مما يسبب إحباط العدو".

أضاف: "العدو كانت لديه تصورات سطحية عن تصريحاتي، العدو يريد أن نكون نحن والدول المجاورة في حالة حرب، ويسعى لإثارة الخلافات بيننا وبين الدول الأخرى. قيل مرارا ووفقا لتوجيهات قائد الثورة الإسلامية، نحن مع الدول المجاورة إخوة، ويجب أن تكون علاقاتنا جيدة".

وأكد أنه في حال أرادوا مهاجمة والاعتداء على أرضنا من أي دولة، فسنضطر للرد على هذا الهجوم، وهذا الرد لا يعني أن لدينا خلافا أو نزاعا مع تلك الدولة، أو أننا نريد إزعاج شعبها، بل هو رد بالضرورة، مشددا على أنه كلما زاد الضغط على أرضنا، زادت قدرتنا على المواجهة.

وأشار إلى أنه من الناحية العقائدية، نؤمن بأن قتل إنسان بريء أمر نتبرأ منه، متساءلا: "ألا تخجل أمريكا وإسرائيل من قتل هذا العدد من الأطفال؟ ألا يخجلون من قتل أكثر من 50 ألف طفل في غزة؟".

شدد بزشكيان: "نحن نقف بقوة أمام من يهاجمون بلدنا ونرد بقوة، وبالتأكيد فإن قواتنا المسلحة وباسيجنا متواجدون في جميع أنحاء البلاد وسيدافعون عن الوطن بكل كيانهم، وسيقلقون بالتأكيد المضجع الذي أعدوه لنا. إيران وبلدنا لن يحني رأسه بسهولة أمام البلطجة والظلم والعدوان، ولن يفعل ذلك أبدا".

تابع: "نحن قلقون على أعزائنا الشعب الذين أزعجهم هذا التوتر في المنطقة، ونعتذر منهم ونحن مع دول المنطقة أصدقاء وهم إخوتنا، يجب أن نعمل يدًا بيد ولا نسمح لأمريكا وإسرائيل بخداع دول المنطقة وجعلها تقف ضد بعضها البعض يوجد داخل البلاد وحولها من لديهم مشاكل معنا، ولكن الآن ليس وقت طرح هذه الخلافات. إذا كان هناك خلاف، فيجب علينا حله فيما بيننا".

أضاف الرئيس الإيراني: "لا نسمح لهذه الخلافات بأن تمكن الأعداء من تحقيق أهدافهم الخبيثة، وهذا الأمر لن يكون ممكنا".

واختتم حديثه قائلا: "مع كل المشاكل والانشغالات الموجودة في إيران والبلاد، فإننا بكل كياننا وبتواجد كل الأحزاب والفئات والتيارات، سنقف أمام العدو ولن نسمح بالاستيلاء على شبر واحد من أرض بلدنا"، وفقا لروسيا اليوم.

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين