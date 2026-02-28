إعلان

الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.. روسيا تطالب بالوقف الفوري وأوكرانيا تدعو للزيادة

كتب : مصراوي

04:48 م 28/02/2026

زيلينسكي

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن دعمه للضربات العسكرية على إيران، واصفاً إياها بأنها "شريكة بوتين" لتزويدها موسكو بطائرات شاهد بدون طيار والتكنولوجيا اللازمة لإنتاجها وغيرها من الأسلحة لروسيا خلال حربها التي استمرت أربع سنوات ضد أوكرانيا.

نشر زيلينسكي على موقع إكس تغريدة قال فيها: "أن التركيز الآن يجب أن يكون على إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح ومنع أي توسع للحرب".

وأضاف: "من المهم أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات حاسمة، فكلما أظهرت الولايات المتحدة عزيمة، ضعفت عصابات الجريمة المنظمة، ويجب أن يصل هذا الفهم إلى الروس أيضاً".

ويأتي ذلك بخلاف الموقف الروسي، الذي عبرت فيه وزارة الخارجية عن إدانتها للضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران ووصفتها بأنها "عمل عدواني مسلح مخطط له مسبقاً وغير مبرر ضد دولة ذات سيادة ومستقلة عضو في الأمم المتحدة، وطالبت بوقف فوري للحملة العسكرية والعودة إلى الدبلوماسية.

