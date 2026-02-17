

وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن على كييف أن تبدأ سريعا في إظهار قدر أكبر من المرونة على طاولة المفاوضات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا.

وجاء تصريح ترامب في وقت تنعقد فيها اليوم الثلاثاء محادثات في جنيف لحل الازمة الأكرانية.

كان سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي شدد على أن أي اتفاق محتمل لتسوية النزاع في أوكرانيا يجب أن يكون مستداما ويعالج الأسباب الجذرية للأزمة، معتبرا أن بعض الدول الأوروبية وبيروقراطية الاتحاد الأوروبي تعيق التفاهم بين موسكو وواشنطن.

وكشف المسؤول الروسي، أن الوفد الروسي سيتوجه إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات الثلاثية روسيا–الولايات المتحدة–أوكرانيا، حاملا تعليمات واضحة للغاية تستند إلى تفاهمات القمة الروسية–الأمريكية التي عقدت في أنكوريج بولاية ألاسكا، وفقا لروسيا اليوم.

