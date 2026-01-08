إعلان

الطائرات والمدفعية الإسرائيلية تقصف وسط قطاع غزة

كتب-عبدالله محمود:

11:32 م 08/01/2026

قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غارة جوية استهدفت منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات، وفق قناة الجزيرة.

وفي السياق ذاته، أكدت قناة الجزيرة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بقصف مدفعي في المناطق التي تشهد انتشارًا جيش الاحتلال.

وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة، إن عددًا من المصابين وصلوا إلى المستشفيات جراء قصف نفذته طائرات إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأوضح الإسعاف والطوارئ، أن 14 شهيدا سقطوا نتيجة قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة للنازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جانبه، أعلن الدفاع المدني في غزة عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين، جراء قصف إسرائيلي استهدف منشأة تجارية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية قطاع غزة قصف حي الشجاعية طائرة مسيرة إسرائيلية

