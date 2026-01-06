نستله تصدر سحبا عالميا عاجلا لحليب أطفال

مصراوي

أعلنت شركة نستله السويسرية، الثلاثاء، سحبًا عالميًا لمنتجات محددة من حليب الأطفال، بعد تحديد خطر محتمل لتلوثها بمادة سامة قد تسبب أعراض تسمم غذائي لدى الرضع، وذلك بحسب تصريحات الشركة والسلطات الصحية.

ويشمل السحب دفعات معينة من حليب الأطفال من علامة SMA والحليب التكميلي المباع في عدة دول، لا سيما في أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا والدنمارك والسويد وفنلندا وأيرلندا وسويسرا.

وقالت الشركة إن المنتجات قد تحتوي على مادة Cereulide، وهي سم مقاوم للحرارة تنتجه سلالات من بكتيريا Bacillus cereus، ويمكن أن تسبب الغثيان والقىء وتقلصات البطن إذا تم تناولها.

ودعت نستله والهيئات الوطنية لسلامة الغذاء الآباء ومقدمي الرعاية بعدم إعطاء الصيغ المتأثرة للرضع، وفحص عبوات المنتجات لمطابقة أكواد الدفعات المنشورة. وفي المملكة المتحدة، أدرجت وكالة معايير الغذاء (FSA) المنتجات والأكواد المشمولة بالسحب ونصحت التجار بعرض إرشادات عند نقاط البيع للمستهلكين.

وأوضحت نستله أن السحب يتم "احترازياً"، وأنه لم يتم تأكيد أي حالات مرضية مرتبطة بالمنتجات المستدعاة حتى الآن. وأشار مسؤولو الشركة إلى أن الخطر المحتمل يعود إلى أحد المكونات المستخدمة في خطوط الإنتاج، وأن الشركة بدأت بإجراء اختبارات شاملة لجميع المواد الخام المعنية.

وأكدت السلطات الصحية أن Cereulide مقاومة بشدة للحرارة ولا يمكن إزالتها بالغليان أو أثناء التحضير العادي للحليب، مما يرفع من أهمية اليقظة بين مقدمي الرعاية. كما نصحت السلطات أي شخص يشعر بأي أعراض بعد التعرض المحتمل بالتواصل مع الأطباء فورًا.