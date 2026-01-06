إعلان

زعيمة المعارضة الفنزويلية: ترامب استحق جائزة نوبل للسلام بهجومه على فنزويلا

كتب : مصراوي

08:17 ص 06/01/2026

زعيمة المعارضة الفنزويلية

وكالات

قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إن العملية الأمريكية في فنزويلا واحتجاز رئيسها تثبت أن الرئيس دونالد ترامب استحق جائزة نوبل.

وأضافت: "فور علمي بفوزنا بجائزة نوبل للسلام، أهديتها للرئيس ترامب في تلك اللحظة، كنت أعتقد أنه يستحقها كثيرون، بل معظم الناس، اعتبروا ما فعله في 3 ينايلا كان مستحيلا".

قالت إن عملية اعتقال مادورو أكدت ثقتها أن ترامب يستحق الجائزة: "إذا كنت أعتقد أنه يستحقها، فتخيلوا الآن، أعتقد أنه أثبت للعالم ما يعنيه".

واعتبرت أن فنزويلا ستصبح الآن الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة وذكرت أنها تحدثت مع ترامب في أكتوبر عندما تلقت نبأ فوزها بجائزة نوبل، لكنها لم تتواصل معه منذ ذلك الحين.

ومُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2025 لماتشادو على جهودها الدؤوبة في تعزيز الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي.

وبعد العدوان الأمريكي على فنزويلا أكدت استعداد المعارضة الفنزويلية لتولي السلطة، فيما وصف ترامب ماتشادو بأنها "امرأة لطيفة"، "لكنها لا تحظى بأي دعم في فنزويلا"، وفقا لروسيا اليوم.

