غارة إسرائيلية على قضاء صيدا جنوبي لبنان وأنباء عن اغتيال شخص من حزب الله

كتب : مصراوي

03:44 ص 06/01/2026

غارات إسرائيلية

وكالات

شن الطيران الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، غارة على بلدة الغازية في قضاء صيدا جنوبي لبنان، وسط أنباء لم يتم تأكيدها تتحدث عن اغتيال شخص من حزب الله.

وبحسب المعلومات الأولية فإن المبنى المستهدف في أطراف بلدة الغازية مؤلف من 3 طبقات ومحال تجارية سوي بالأرض.

وألحقت الغارات أضرارا كبيرة في المباني والمحال المحيطة به، إذ أن المعلومات الأولية تتحدث عن إصابة شخص.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدة عين التينة بالبقاع الغربي في جنوب لبنان.

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية الغارات الإسرائيلية على البقاع الغربي.

قال الجيش الإسرائيلي في بيان على لسان المتحدث أفيخاي أدرعي: "يهاجم الجيش في هذه الاثناء أهدافًا تابعة لحزب الله وحماس في لبنان".

وحث جيش الاحتلال سكان المباني المهددة والمباني المجاورة على إخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه شن هجوما على مسلح من حركة حماس كان يخطط لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب قطاع غزة في المستقبل القريب، حسب زعمه.

وقال في بيان: "شكّل المسلح تهديدا حقيقيا لقوات الجيش الإسرائيلي، ولذلك تم مهاجمته بضربة دقيقة قبل الهجوم، تم اتخاذ خطوات لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الدقيقة، والمراقبة الجوية، ومعلومات استخباراتية إضافية.

وتنتشر قوات الجيش الإسرائيلي التابعة لقيادة دوروم في المنطقة وفقاً للاتفاقية، وستواصل العمل للقضاء على أي تهديد مباشر"، وفقا للغد.

