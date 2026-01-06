

وكالات

أقال فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، رؤساء أقسام مكافحة التجسس في جهاز الأمن الأوكراني (SBU).

ووفقا للقرارات الرئاسية المنشورة على موقع زيلينسكي، تمت إقالة أندريه توبيكوف من منصب رئيس قسم مكافحة التجسس، وألكسندر دوبروفين من منصب رئيس قسم مكافحة التجسس العسكري في جهاز الأمن الأوكراني.

وفي الوقت نفسه، بموجب قرار رئاسي آخر، تم تعيين توبيكوف نائبا لرئيس جهاز الأمن الأوكراني، ولم تنشر حتى الآن قرارات تعيين رؤساء جدد لهذه الأقسام.

وعلى الموقع، نشرت أيضًا قرارات بتعيين ألكسندر بوكلاد نائبا أول لرئيس جهاز الأمن الأوكراني، ودينيس كيليمينك رئيسا للمركز المكافح للإرهاب التابع لجهاز الأمن الأوكراني.

كان سابقا النائب الأول للرئيس ورئيس المركز هو سيرجي أندروشينكو، وقد تم نشر قرارات بإقالته، بالإضافة إلى ذلك، تمت إقالة سيرجي ناوميوك من منصب نائب رئيس جهاز الأمن الأوكراني، وفقا لروسيا اليوم.