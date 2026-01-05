فنزويلا تصدر مرسوماً يقضي باعتقال كل من يدعم الهجوم الأمريكي

كتب-عبدالله محمود:

أصدرت السلطات الفنزويلية اليوم الإثنين، مرسومًا يأمر قوات الأمن بالقبض على أي شخص متورط في الترويج أو يدعم الهجوم الأمريكي على فنزويلا.



ووفقًا للمرسوم، فإنه يتعين على أجهزة الشرطة الوطنية والولائية والبلدية أن تبدأ على الفور بالبحث في جميع أنحاء البلاد والقبض على أي شخص متورط في الترويج أو يدعم الهجوم المسلح الذي شنته الولايات المتحدة ضد فنزويلا بهدف محاكمته.



وفي وقت سابق، بدأ البرلمان الفنزويلي، اليوم الاثنين، دورة تشريعية جديدة، بعد العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.