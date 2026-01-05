إعلان

ألمانيا: على أمريكا أن تشرح للعالم أسس إجراءاتها في فنزويلا

كتب : مصراوي

02:01 م 05/01/2026

ألمانيا وأمريكا

وكالات

قالت الحكومة الألمانية إن على الولايات المتحدة، أن تشرح للعالم "القواعد التي تستند إليها إجراءاتها في فنزويلا".

وأضاف برلين أن جميع الأطراف بما فيها الولايات المتحدة مطالبة احترام القانون الدولي وسيادة الدول.

وفيما سبق كشفت الحكومة الفرنسية موقفها من الطريقة التي أزاحت بها الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال متحدث باسم الحكومة الفرنسية الإثنين، إن باريس تعلن عدم موافقتها على طريقة إزاحة مادورو عن الحكم في فنزويلا، وفقًا لما نشرته وكالة فرانس برس.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده "هي من يقود" الأمور في فنزويلا عقب القبض على رئيسها نيكولاس مادورو، موضحا أنه يتعامل مع القيادة المؤقتة الجديدة في كراكاس، وممتنعا عن تسمية الجهة التي يعتبرها مسؤولة رسميا، قبل أن يوضح أن واشنطن تقود فعليا مجريات الأوضاع هناك.

وشكلت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز لجنة للإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين اختطفتهما القوات الخاصة الأمريكية من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ونقلا إلى نيويورك.

وأوضح وزير الإعلام الفنزويلي فريدي نانييز اليوم الاثنين أنه جرى تشكيل لجنة "رفيعة المستوى"، سيكون عضوا فيها، ويترأسها رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، مع عضوية وزير الخارجية إيفان خيل.

ألمانيا أمريكا فنزويلا رئيس فنزويلا الولايات المتحدة

