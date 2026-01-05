

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة هي من تقود فنزويلا الآن، كما لمح لنية الهجوم على كولومبيا في خطوة قادمة مثيرة للجدل.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة تركز في المرحلة الراهنة على إصلاح فنزويلا أكثر من المضي سريعا نحو تنظيم انتخابات، مؤكدا أن الاستحقاق الانتخابي سيُجرى في الوقت الملائم.

وأوضح أن بلاده كانت مستعدة لموجة ثانية من العمليات في فنزويلا، وكانت جاهزة للانطلاق، لكنه استدرك قائلا: "لا أعتقد أننا سنحتاج إليها".

وفي تصريحات لافتة، قال ترامب: إن "نحن من يقود فنزويلا".