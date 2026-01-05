إعلان

ترامب: أمريكا هي من تقود فنزويلا الآن.. والاستحقاق الانتخابي سيُجرى بالوقت الملائم

كتب : مصراوي

03:26 ص 05/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة هي من تقود فنزويلا الآن، كما لمح لنية الهجوم على كولومبيا في خطوة قادمة مثيرة للجدل.

وأضاف ترامب، أن الولايات المتحدة تركز في المرحلة الراهنة على إصلاح فنزويلا أكثر من المضي سريعا نحو تنظيم انتخابات، مؤكدا أن الاستحقاق الانتخابي سيُجرى في الوقت الملائم.

وأوضح أن بلاده كانت مستعدة لموجة ثانية من العمليات في فنزويلا، وكانت جاهزة للانطلاق، لكنه استدرك قائلا: "لا أعتقد أننا سنحتاج إليها".

وفي تصريحات لافتة، قال ترامب: إن "نحن من يقود فنزويلا".

