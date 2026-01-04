إعلان

رئيس البرلمان العربي يدعو إلى تجنب التصعيد في أزمة تايوان.. فيديو

كتب-مصراوي

10:54 م 04/01/2026

رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي

أكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، على أهمية تجنب التصعيد فيما يتعلق بأزمة تايوان، مشددًا على أن العالم حاليًا لا يحتمل أزمات تصعيدية جديدة، وأنه يجب احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبدأ الصين الواحدة، والتي تنص على أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن "مبدأ الصين الواحدة" يشكل أساسًا راسخًا في علاقات الدول العربية مع جمهورية الصين الشعبية وفي مواقفها أيضًا من أزمة تايوان.

وشدد على التزام البرلمان العربي أيضًا بهذا المبدأ الذي يشكل ركنًا أساسيًا في العلاقات العربية الصينية على المستويين الحكومي والبرلماني.

