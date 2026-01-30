الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز

واشنطن- (د ب أ)

التقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، وزير الخارجية مستشار الأمن القومي الأمريكي المكلف ماركو روبيو، ووزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وآفاق الشراكة السعودية-الأمريكية وسبل تعزيزها وفرص تطويرها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما تم خلال اللقاء بحث جهود إحلال السلام بالمنطقة والعالم.