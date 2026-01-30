إعلان

وزير الدفاع السعودي يلتقي وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين والمبعوث الخاص للشرق الأوسط

كتب : مصراوي

10:32 ص 30/01/2026

الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز

واشنطن- (د ب أ)

التقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، وزير الخارجية مستشار الأمن القومي الأمريكي المكلف ماركو روبيو، ووزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وآفاق الشراكة السعودية-الأمريكية وسبل تعزيزها وفرص تطويرها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

كما تم خلال اللقاء بحث جهود إحلال السلام بالمنطقة والعالم.

وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ماركو روبيو بيت هيجسيث ستيف ويتكوف

