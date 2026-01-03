إعلان

نائبة الرئيس الفنزويلي تطالب أمريكا بالإفراج عن مادورو وتصفه بـ"زعيم شرعي"

كتب : مصراوي

10:23 م 03/01/2026

نائبة الرئيس الفنزويلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

طالبت نائبة الرئيس الفنزويلي الولايات المتحدة بالإفراج عن مادورو ووصفته بالزعيم الشرعي للبلاد خلال خطاب ألقته.

كان الرئيس دونالد ترامب قد أوضح اليوم السبت أن الولايات المتحدة تعمل الآن مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على نيكولاس مادورو.

ورداً على سؤال الصحفيين عما إذا كان مستعداً للعمل مع رودريغيز، قال ترامب إنها أدت اليمين الدستورية كرئيسة، لكن مادورو هو من اختارها.

وقال الرئيس إن وزير الخارجية ماركو روبيو "أجرى محادثة معها، وهي مستعدة بشكل أساسي للقيام بما نعتقد أنه ضروري لجعل فنزويلا عظيمة مرة أخرى، مضيفًا: "رودريغيز أجرت محادثة طويلة مع ماركو، وقالت: 'سنفعل كل ما تحتاج إليه.. أعتقد أنها كانت كريمة للغاية، لكن ليس لديها خيار آخر".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نائبة الرئيس الفنزويلي رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ماركو روبيو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة