ترامب: بعض الأمريكيين أصيبوا وتعرضت مروحية لهجوم خلال عملية فنزويلا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه يعتقد أنه لم يُقتل أي أمريكي خلال عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على الرغم من إصابة البعض أثناء محاولتهم القبض عليه في موقع وصفه ترامب بأنه شديد التحصين.

وأضاف ترامب لقناة فوكس نيوز: "أعتقد أنه لم يسفر الحادث عن أي وفيات، لأن اثنين من الرجال أصيبا. لكنهم عادوا، ومن المفترض أن حالتهم جيدة جداً"، لافتًا إلى أن طائرة هليكوبتر أصيبت خلال العملية، لكن لم يتم فقدان أي طائرة.

وأوضح ترامب قائلًا: "لم نفقد أي طائرة. كل شيء عاد. إحداها تعرضت لضربة قوية، وهي مروحية، لكننا استعدناها".