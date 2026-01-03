إعلان

ترامب: بعض الأمريكيين أصيبوا وتعرضت مروحية لهجوم خلال عملية فنزويلا

كتب : مصراوي

04:56 م 03/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه يعتقد أنه لم يُقتل أي أمريكي خلال عملية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على الرغم من إصابة البعض أثناء محاولتهم القبض عليه في موقع وصفه ترامب بأنه شديد التحصين.
وأضاف ترامب لقناة فوكس نيوز: "أعتقد أنه لم يسفر الحادث عن أي وفيات، لأن اثنين من الرجال أصيبا. لكنهم عادوا، ومن المفترض أن حالتهم جيدة جداً"، لافتًا إلى أن طائرة هليكوبتر أصيبت خلال العملية، لكن لم يتم فقدان أي طائرة.

وأوضح ترامب قائلًا: "لم نفقد أي طائرة. كل شيء عاد. إحداها تعرضت لضربة قوية، وهي مروحية، لكننا استعدناها".

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا كاراكاس الهجوم الامريكي على فنزويلا

