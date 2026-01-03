بعد إعلان ترامب اعتقاله.. من هو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو؟

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وترحيلهما جوًا خارج البلاد، بعد أكثر من عقد من حكمه شابته أزمات متعددة.

وتُثير شخصية مادورو جدلًا واسعًا بين الداخل الفنزويلي والمجتمع الدولي، إذ ارتقى من سائق حافلة إلى الزعامة السياسية لخلافة هوغو تشافيز، وسط اتهامات من إدارة ترمب بسوء الإدارة والضلوع في أنشطة مرتبطة بالمخدرات.

وُلد مادورو في 23 نوفمبر 1962 في كاراكاس لعائلة من الطبقة العاملة، ونشأ في بيئة سياسية يسارية. قبل دخوله السياسة، عمل سائق حافلة وعامل نقل، وكان ناشطًا نقابيًا بارزًا في اتحاد سائقي الحافلات، ما شكّل منصة لانطلاقه نحو الحياة السياسية بحسب موسوعة بريتانيكا.

بدأ مادورو مسيرته السياسية في أواخر التسعينيات كممثل لنقابته، وانتخب عضوًا في الجمعية الوطنية عام 2000 بعد تعديل النظام التشريعي، ثم شغل رئاسة الجمعية لفترة قصيرة عام 2005، قبل أن يُعيَّن وزيرًا للخارجية في 2006.

خلال هذه الفترة، عزز مادورو موقعه داخل الحزب الاشتراكي الموحد، وكان صوتًا داعمًا للتحالف البوليفاري للقوى في أميركا اللاتينية (ALBA)، الذي يهدف لتقليل النفوذ الأمريكي في المنطقة.

مع تدهور صحة الرئيس الراحل هوغو تشافيز في 2011، بدأ مادورو يكتسب نفوذًا أكبر، وعُين نائبًا للرئيس في أكتوبر 2012. وقبل وفاة تشافيز في مارس 2013، أعلن مادورو رئيس لجنة انتقال السلطة، وفاز في الانتخابات الرئاسية الخاصة في أبريل 2013 ليصبح خليفة تشافيز.

منذ توليه الرئاسة، واجه مادورو أزمات اقتصادية حادة تضمنت تضخمًا متسارعًا، ونقصًا في المواد الأساسية، وتراجع قيمة العملة الوطنية، ما دفع ملايين الفنزويليين للهجرة. وترافقت هذه الأزمة مع احتجاجات واسعة واتهامات بالعنف ضد المعارضة، لتصبح الأزمة واحدة من الأسوأ في أميركا اللاتينية بحسب "فاينانشال تايمز".

فاز مادورو بولاية ثالثة في يناير 2025، وسط شبهات بتزوير الانتخابات وفق تقارير "رويترز".

وتتهمه إدارة ترمب بقيادة ما يُعرف بـ"كارتل الشمس" لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، ورفعت المكافأة المالية مقابل معلومات تؤدي لاعتقاله إلى مستويات غير مسبوقة لرئيس دولة.

ويشير مصطلح "كارتل دي لوس سوليس" إلى شبكة تهريب وفساد تضم ضباطًا من الحرس الوطني والجيش الفنزويلي، وتميز زيّهم بشارة الشمس.

وفرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على شركات نفط فنزويلية وناقلة النفط للضغط على النظام، في إطار حملة أوسع لمعاقبة مادورو ووقف ما تصفه بـ"دعم أنشطة عصابات المخدرات".

وردًا على العزلة الغربية، عزز مادورو علاقاته مع روسيا والصين وإيران، مستفيدًا من تحالفات دولية لتخفيف الضغط على نظامه وفق الجارديان.

