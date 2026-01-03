إعلان

رويترز عن مصدرين: شركة النفط الحكومية الفنزويلية لم تتضرر في الهجمات الأمريكية

كتب : مصراوي

02:30 م 03/01/2026 تعديل في 02:31 م

آثار الضربة الأمريكية على كاراكاس في فنزويلا

وكالات

قال مصدران مطلعان على عمليات شركة النفط الفنزويلية الحكومية إن عمليات إنتاج النفط وتكريره تسير على نحو طبيعي، وإن أهم منشآتها لم تتضرر جراء الهجمات الأمريكية التي استهدفت نقل الرئيس نيكولاس مادورو إلى خارج البلاد، وذلك وفقاً لتقييم أولي.

وأوضح أحد المصدرين أن ميناء لا جوايرا، القريب من العاصمة كراكاس وأحد أكبر موانئ البلاد لكنه لا يُستخدم في عمليات النفط، تعرض لأضرار بالغة.

