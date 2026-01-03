إعلان

وزير الخارجية الأمريكي: مادورو اعتُقل ليُحاكم في الولايات المتحدة

كتب : مصراوي

02:24 م 03/01/2026

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اعتُقل ليُحاكم في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكره عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.

وألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمحاكمته في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكره عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الذي قال إنه تحدث مع وزير الخارجية ماركو روبيو.

وقال السيناتور الأمريكي مايك لي من ولاية يوتا على موقع إكس في وقت مبكر من صباح السبت، إن روبيو أخبره أن نيكولاس مادورو قد تم اعتقاله من قبل أفراد أمريكيين لمحاكمته بتهم جنائية في الولايات المتحدة، وأن العمل العسكري الذي شهدناه الليلة تم نشره لحماية والدفاع عن أولئك الذين ينفذون أمر الاعتقال.

وأضاف لي: "من المرجح أن يندرج هذا الإجراء ضمن السلطة المتأصلة للرئيس بموجب المادة الثانية من الدستور لحماية الأفراد الأمريكيين من هجوم فعلي أو وشيك".

في وقت سابق من صباح يوم السبت، أعرب لي عن مخاوفه بشأن الضربة، وكتب على موقع X: "أتطلع إلى معرفة ما إذا كان هناك أي شيء قد يبرر هذا الإجراء دستورياً في غياب إعلان الحرب أو تفويض استخدام القوة العسكرية".

