روسيا تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

موسكو- (د ب أ)

أدانت روسيا اليوم السبت أي تدخل عسكري في فنزويلا مشددة على أن الذرائع التي قدّمتها الولايات المتحدة لتنفيذ عملية عسكرية ضد كاراكاس غير صحيحة.

وقالت الخارجية الروسية، إن "الولايات المتحدة ارتكبت هذا الصباح عملا عدوانيا مسلحا ضد فنزويلا. هذا أمرٌ مثير للقلق الشديد ومُدان. حسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم السبت.

وشددت الخارجية الروسية على أن "الذرائع التي تُقدّم لتبرير مثل هذه الأفعال ليس لها أي أساس، لقد طغت العداوة الأيديولوجية على البراجماتية العملية والرغبة في بناء علاقات قائمة على الثقة والشفافية".

وأيدت الخارجية الروسية "البيان الصادر عن السلطات الفنزويلية وقيادة دول أمريكا اللاتينية بشأن الدعوة العاجلة لعقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".