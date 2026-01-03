إعلان

بيان للحكومة الفنزويلية: ندعو شعوب وحكومات أمريكا اللاتينية والعالم للتعبئة

كتب : مصراوي

10:23 ص 03/01/2026 تعديل في 10:28 ص

بيان للحكومة الفنزويلية: ندعو شعوب وحكومات أميركا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت الحكومة الفنزويلية في بيان لها أن محاولة فرض حرب استعمارية لتدمير النظام الجمهوري وتغييره ستفشل كما فشلت سابقاتها.

وقالت الحكومة إنه تم نشر قوة شعبية عسكرية شرطية لضمان السيادة والسلام.

ودعت شعوب وحكومات أمريكا اللاتينية والعالم إلى التعبئة والتضامن ضد العدوان الإمبريالي.

وأكدت الحكومة الفنزويلية التزامها الراسخ بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ولا سيما احترام سيادة الدول.

وشدد البيان على أن محاولة فرض حرب استعمارية لتدمير النظام الجمهوري وتغييره ستفشل كما فشلت سابقاتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحكومة الفنزويلية أميركا اللاتينية الأمم المتحدة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان