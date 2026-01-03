وكالات

أعلنت الحكومة الفنزويلية في بيان لها أن محاولة فرض حرب استعمارية لتدمير النظام الجمهوري وتغييره ستفشل كما فشلت سابقاتها.

وقالت الحكومة إنه تم نشر قوة شعبية عسكرية شرطية لضمان السيادة والسلام.

ودعت شعوب وحكومات أمريكا اللاتينية والعالم إلى التعبئة والتضامن ضد العدوان الإمبريالي.

وأكدت الحكومة الفنزويلية التزامها الراسخ بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ولا سيما احترام سيادة الدول.

