البث الإسرائيلية: ترامب يدرس تغيير النظام الإيراني

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تغيير النظام الإيراني.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد غدا الخميس، اجتماعا أمنيا يبحث الملف الإيراني وتطورات الوضع في قطاع غزة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أن أسطولا جديدا من السفن الحربية الأمريكية يتجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن تختار طهران الحكمة وتوافق على عقد صفقة.

وقال في خطاب أمام سكان ولاية آيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر يتجه الآن بشكل سريع نحو إيران، لذا سنرى ما سيحدث آمل أن يوافقوا على صفقة".