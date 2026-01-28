إعلان

إيران تؤكد سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز

كتب : مصراوي

08:01 ص 28/01/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال نائب قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنجسيري، إن إيران تمتلك سيطرة كاملة على الأجواء وسطح البحر وما تحت المياه في مضيق هرمز.

وأكد تنجسيري، أن أمن هذا الممر الاستراتيجي يرتبط بشكل مباشر بقرارات طهران، مشيرا إلى أن إيران تتلقى بشكل لحظي معلومات دقيقة من الأجواء ومن سطح البحر وما تحته في مضيق هرمز.

ولفت إلى أن مستوى الإشراف الإيراني على هذا الممر بات شاملا ومستمرا، بما يتيح متابعة جميع التحركات دون استثناء.

وشدد على أن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها في أعلى درجات الجاهزية، موضحا أنه في حال اندلاع أي مواجهة فلن يكون هناك أي تراجع ولو بمقدار مليمتر واحد، وأن إيران ستواصل التقدم إلى الأمام بثبات.

وأوضح نائب قائد القوة البحرية، أن إدارة مضيق هرمز خرجت من إطارها التقليدي، وأصبحت إدارة ذكية بالكامل، حيث تمتلك إيران إشرافا لحظيا وكاملا على كل التحركات البحرية سواء على السطح أو تحت سطح البحر.

وأشار إلى أن قرار السماح بمرور السفن أو منعها، بغض النظر عن الأعلام التي ترفعها، يخضع لسيطرة إيران الكاملة، في إطار ما تراه مناسبا لأمنها ومصالحها الاستراتيجية.

ولفت تنغسيري إلى أن الدول المجاورة تعد دولا صديقة، إلا أنه شدد على أن استخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها ضد إيران سيجعلها تعامل كدول معادية، مؤكدا أن هذه الرسالة تم إيصالها بوضوح إلى أطراف المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز إيران تسطير على مضيق هرمز هرمز إيران أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مايكروسوفت تكشف عن الجيل الثاني من شرائحها لـ الذكاء الاصطناعي
أخبار و تقارير

مايكروسوفت تكشف عن الجيل الثاني من شرائحها لـ الذكاء الاصطناعي
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني و"ستيف ويتكوف"لخفض التصعيد
شئون عربية و دولية

اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني و"ستيف ويتكوف"لخفض التصعيد
محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده
مصراوي ستوري

محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون