جيش الاحتلال يزعم: اغتيال رئيس مدفعية حزب الله وعنصر آخر في جنوبي لبنان

كتب-عبدالله محمود:

10:20 م 25/01/2026

أفيخاي أدرعي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال رئيس المدفعية في حزب الله، إضافة إلى عنصر آخر، كان يدير مصنعًا للأسلحة، وذلك في غارتين جويتين استهدفتا جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن قوات الاحتلال نفذت غارة دقيقة اليوم الأحد، في منطقة البازورية جنوبي لبنان، لافتًا إلى أنها أسفرت عن مقتل مسؤول المدفعية في حزب الله بقرية أرزون.

وأوضح أدرعي أن الغارة استهدفت المدعو محمد الحسيني، مسؤول المدفعية في حزب الله بقرية أرزون جنوب لبنان.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله جنوب لبنان مقتل مسؤول المدفعية في حزب الله أفيخاي أدرعي

