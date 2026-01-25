زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال رئيس المدفعية في حزب الله، إضافة إلى عنصر آخر، كان يدير مصنعًا للأسلحة، وذلك في غارتين جويتين استهدفتا جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن قوات الاحتلال نفذت غارة دقيقة اليوم الأحد، في منطقة البازورية جنوبي لبنان، لافتًا إلى أنها أسفرت عن مقتل مسؤول المدفعية في حزب الله بقرية أرزون.

وأوضح أدرعي أن الغارة استهدفت المدعو محمد الحسيني، مسؤول المدفعية في حزب الله بقرية أرزون جنوب لبنان.