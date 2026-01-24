إعلان

الدفاع السورية تعلن تمديد وقف النار مع "قسد" لمدة 15 يوما

كتب : محمود الطوخي

10:05 م 24/01/2026

الجيش السوري

أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان، السبت، تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع "قسد" في جميع مناطق عمليات الجيش لمدة 15 يوما، مشيرة إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة 11:00 مساء اليوم.

ونوّهت الدفاع السورية في بيانها عبر "إكس"، إلى أن قرار التمديد يأتي دعما للعملية الأمريكية لإخلاء سجناء تنظيم داعش من سجون قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلى العراق.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر حكومي، انتهاء الهدنة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مشيرا إلى أن أن الحكومة السورية تدرس خياراتها الحالية.

من جانبها، دعت الإدارة الذاتية التابعة لـ"قسد" في بيان لها، إلى تصعيد المقاومة الشعبية وحشد الطاقات للحفاظ على مكتسباتها، متهمة فصائل موالية لدمشق بخرق وقف إطلاق النار عبر شن هجوم بطائرة مسيرة على قرية الصفا جنوب جل آغا، ما أسفر عن إصابة اثنين من مقاتليها.

مع ذلك، كشف مسؤول العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية في قسد لقناة "الجزيرة"، عن إجراء مباحثات مع الحكومة السورية لتمديد وقف إطلاق النار.

وفي الوقت نفسه، اتهمت "قسد" الجيش السوري بمواصلة تحضيراته العسكرية في مناطق الجزيرة وعين العرب، مشيرة إلى رصد حشود عسكرية وتحركات لوجستية تؤكد نية دمشق المضي نحو التصعيد وجر المنطقة لمواجهة جديدة.

في المقابل، نفى مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد، صحة الأنباء حول تمديد المهلة الممنوحة لـ"قسد" بشأن مستقبل الحسكة، موضحا أن طلباتها المستمرة للهدن تهدف لكسب الوقت لغايات غير مفهومة.

وأشار الأحمد، إلى غياب أي رد إيجابي من "قسد" على عروض الدولة التي تضمنت منح مناصب عليا، نتيجة انقسامات داخلية وسلب القرار الوطني لصالح أجندات خارجية.

وشدد الأحمد، على أن كافة الخيارات متاحة لفرض القانون وضمان وحدة سوريا رغم أولوية التهدئة، مؤكدا ضرورة حصر السلاح بيد وزارتي الدفاع والداخلية فقط.

واعتبر المسؤول السوري، دخول عناصر "PKK" خرقا للقانون الدولي والسوري، مبديا في الوقت نفسه انفتاح الحكومة على تولي شخصيات من "قسد" مناصب رسمية شريطة الكفاءة والسمعة الطيبة.

يأتي هذا التصعيد بعد إعلان الرئاسة السورية في 20 يناير الجاري عن تفاهم منح "قسد" مهلة 4 أيام لدمج المناطق، والتزام وزارة الدفاع بوقف العمليات خلال تلك الفترة.

