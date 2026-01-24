إعلان

وصول 170 مهاجراً أفريقياً إلى سواحل جنوب شرقي اليمن

كتب : مصراوي

02:16 م 24/01/2026

وصول 170 مهاجراً أفريقياً إلى سواحل جنوب شرقي اليم

صنعاء- (د ب أ)

أعلنت الشرطة اليمنية وصول 170 مهاجراً من القرن الأفريقي إلى ساحل عرقة بمديرية رضوم، في موجة جديدة من تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى سواحل محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد .

وقالت شرطة المحافظة ، في بيان أوردته صحيفة" 4 مايو" الإلكترونية اليمنية اليوم السبت ، إن المهاجرين وصلوا على متن قارب تهريب يحمل اسم “الفاروق” قادماً من القرن الأفريقي، وكان على متنه أربعة بحارة صوماليين، مشيرة إلى أن جميع المهاجرين يحملون الجنسية الإثيوبية، بينهم 96 رجلاً و74 امرأة.

وبيّنت أن هذه الدفعة تُعد الثالثة منذ مطلع الشهر الجاري، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التدفقات بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة.

الشرطة  اليمنية وصول 170 مهاجرا أفريقيا لسواحل اليمن مهاجرون من القرن الأفريقي الهجرة غير الشرعية ساحل عرقة بمديرية رضوم باليمن

