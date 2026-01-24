إعلان

باكستان: ارتفاع عدد ضحايا حريق مركز جول بلازا التجاري إلى أكثر من 70

كتب : مصراوي

10:31 ص 24/01/2026

حريق مركز جول بلازا التجاري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كراتشي- (أ ب)

قال مسؤولو شرطة ومستشفيات في باكستان إن عدد ضحايا حريق مجمع جول بلازا التجاري، تجاوز 70 قتيلا، بعد العثور على مزيد من الجثث، حسبما أفاد موقع جو نيوز الإخباري الباكستاني اليوم السبت.

ولليوم الثامن على التوالي، يواصل رجال الإنقاذ البحث بين الأنقاض للعثور على مزيد من المفقودين إثر المأساة.

وقالت كبيرة أطباء الشرطة لدى وزارة الصحة الطبيبة سمية سيد طارق ، إن فرق الإنقاذ تعاملت" مع أشلاء بشرية تعود لـ71 شخصاً ( نتيجة حريق جول بلازا)".

وأضافت أنه تم تحديد هوية 20 شخصا من خلال هذه الأشلاء، 7 من خلال التعرف على الوجوه، و13 عبر فحص الحمض النووي.

كما أشارت إلى أنه تم جمع 54 عينة حمض نووي من الأسر، مع التأكيد على أن عملية التحليل الجيني معقدة نظراً لأن الجثث التي انتشلت من الموقع قد احترقت بشكل بالغ.

وقالت السلطات إن عمليات الإنقاذ والبحث اكتملت بنسبة 80 % على الأقل، وجاري العمل على إزالة أنقاض الأجزاء المنهارة من المبنى.

وفي غضون ذلك، قال المسؤولون إن الجهود جارية لتحديد هوية باقي الضحايا.

وأضافوا أنه تم العثور على أربعة أجهزة تسجيل فيديو رقمية بين الأنقاض أثناء عملية البحث، وإنها قد تقدم دليلاً مهماً لتحديد أسباب الحريق الضخم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مركز جول بلازا التجاري ضحايا حريق مركز جول بلازا شرطة باكستان مجمع جول بلازا التجاري باكستان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
حوادث وقضايا

وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
برامج عمرة رمضان 2026.. أسعار متفاوتة وخيارات متعددة للمعتمرين
أخبار مصر

برامج عمرة رمضان 2026.. أسعار متفاوتة وخيارات متعددة للمعتمرين
سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
وظائف للمهندسين والفنيين.. خطوات التقديم على وظائف الكهرباء 2026
أخبار مصر

وظائف للمهندسين والفنيين.. خطوات التقديم على وظائف الكهرباء 2026
10 أشخاص تسببوا في إيقاف قيد الزمالك
رياضة محلية

10 أشخاص تسببوا في إيقاف قيد الزمالك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام