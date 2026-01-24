باكستان: ارتفاع عدد ضحايا حريق مركز جول بلازا التجاري إلى أكثر من 70

كراتشي- (أ ب)

قال مسؤولو شرطة ومستشفيات في باكستان إن عدد ضحايا حريق مجمع جول بلازا التجاري، تجاوز 70 قتيلا، بعد العثور على مزيد من الجثث، حسبما أفاد موقع جو نيوز الإخباري الباكستاني اليوم السبت.

ولليوم الثامن على التوالي، يواصل رجال الإنقاذ البحث بين الأنقاض للعثور على مزيد من المفقودين إثر المأساة.

وقالت كبيرة أطباء الشرطة لدى وزارة الصحة الطبيبة سمية سيد طارق ، إن فرق الإنقاذ تعاملت" مع أشلاء بشرية تعود لـ71 شخصاً ( نتيجة حريق جول بلازا)".

وأضافت أنه تم تحديد هوية 20 شخصا من خلال هذه الأشلاء، 7 من خلال التعرف على الوجوه، و13 عبر فحص الحمض النووي.

كما أشارت إلى أنه تم جمع 54 عينة حمض نووي من الأسر، مع التأكيد على أن عملية التحليل الجيني معقدة نظراً لأن الجثث التي انتشلت من الموقع قد احترقت بشكل بالغ.

وقالت السلطات إن عمليات الإنقاذ والبحث اكتملت بنسبة 80 % على الأقل، وجاري العمل على إزالة أنقاض الأجزاء المنهارة من المبنى.

وفي غضون ذلك، قال المسؤولون إن الجهود جارية لتحديد هوية باقي الضحايا.

وأضافوا أنه تم العثور على أربعة أجهزة تسجيل فيديو رقمية بين الأنقاض أثناء عملية البحث، وإنها قد تقدم دليلاً مهماً لتحديد أسباب الحريق الضخم.