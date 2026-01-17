كتب- محمود الطوخي

بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حراكا دبلوماسيا مكثفا لتشكيل "مجلس السلام" الخاص بغزة، إذ وجّه دعوات رسمية لزعماء دول مثل تركيا، مصر، كندا، والأرجنتين؛ للانضمام كأعضاء مؤسسين في الهيئة التي ستشرف على الحكم المؤقت للقطاع.

ويأتي الكشف عن الدعوات، بعد يوم من إعلان أسماء أعضاء "المجلس التنفيذي" الذي يضم شخصيات استخباراتية وسياسية رفيعة.

وأعلن وزير الخارجية بدر عبد العاطي تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة للانضمام إلى مجلس السلام، مشيرا إلى أن مصر "تدرس الأمر وتفحص كل الوثائق" المتعلقة بمهام المجلس وصلاحياته.

كذلك، أعلنت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان تلقى دعوة من ترامب يوم أمس الجمعة؛ ليكون "عضوا مؤسسا" في مجلس السلام بغزة.

وأكد برهان الدين دوران مدير الاتصال بالرئاسة، وصول الدعوة التي تضع تركيا.

في الوقت نفسه، سارع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لنشر صورة الدعوة عبر منصة "إكس"، معلنا قبوله الفوري معتبرا المشاركة في المجلس الذي يرأسه ترمب "شرفا".

وفي العاصمة أوتاوا، كشف مستشار بارز لرئيس الوزراء الكندي مارك كارني، لوكالة "فرانس برس"، عن نية بلاده قبول الدعوة للمشاركة في الإشراف على مرحلة ما بعد الحرب.

المجلس التنفيذي: "حكومة التكنوقراط والظل"

وكانت واشنطن، أعلنت يوم أمس الجمعة عن تشكيل "مجلس تنفيذي لغزة"، لدعم "مكتب الممثل السامي" و"المجلس الوطني لحكومة غزة" في تقديم الخدمات وتعزيز الاستقرار.

وضمت القائمة عددا من السياسيين ورجال الأمن والمال، بمن فيهم جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، والمبعوث ستيف ويتكوف، والمستثمر مارك روان

ومن الشرق الأوسط، تضمنت القائمة رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزيرة التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي، ووزير الشؤون الاستراتيجية القطري علي الذوادي.

أمّا على المستوى الدولي، فضمت القائمة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، المنسق الأممي السابق نيكولاي ملادينوف، المنسقة الأممية سيجريد كاخ، ورجل الأعمال ياكير جاباي.

يأتي الحراك الدبلوماسي الأمريكي، في وقت تشهد فيه غزة وقف إطلاق نار هشا منذ أكتوبر الماضي، حيث تسعى واشنطن لتثبيته عبر هيكلية حكم دولية وإقليمية مشتركة.