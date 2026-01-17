وكالات

وقعت دول الاتحاد الأوروبي ودول تكتل ميركوسور التجاري في أمريكا اللاتينية اتفاقية تجارة حرة طال انتظارها بعد جدل واسع النطاق.

وتنشئ الصفقة واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، إذ تغطي أكثر من 700 مليون نسمة وبناتج اقتصادي إجمالي يقارب 22 تريليون دولار.

ويهدف الاتفاق بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور وهي البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي إلى تعزيز التبادل التجاري بين التكتلين الاقتصاديين.

كما ينظر إلى منطقة التجارة الحرة الجديدة على أنها إشارة سياسية واقتصادية لمعادلة السياسة التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ يسعى الاتفاق إلى تفكيك الحواجز التجارية والجمركية بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور إلى أقصى حد ممكن.

وكانت المفاوضات، التي انطلقت عام 1999، قد تعثرت مرارا، من بينها اعتراضات مزارعين أوروبيين حذروا من أنهم سيُجبرون على الامتثال لمعايير مختلفة، ولا يزال البرلمان الأوروبي بحاجة إلى المصادقة على الاتفاق قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وجرى توقيع الصفقة خلال ساعات من إعلان ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية على خلفية مواقفها من قضية جرينلاند.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم السبت إن واشنطن ستفرض رسوما بنسبة 10% على الواردات من الدول الأوروبية الثماني اعتبارا من أول فبراير.

وأوضح، مستشهدا بالخلافات حول جرينلاند التي يسعى إلى امتلاكها، أن الرسوم ستُطبق على جميع السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا.

وأضاف أن هذه الرسوم سترتفع إلى 25 % اعتبارا من أول يونيو/حزيران، وستظل سارية "إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن الشراء الكامل والتام لجرينلاند".