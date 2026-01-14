إعلان

اشتباكات حدودية بإيران.. تركيا تحذر الحرس الثوري من تسلل مقاتلين أكراد

كتب : محمود الطوخي

06:25 م 14/01/2026

تركيا

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصادر بينها مسؤول إيراني، الأربعاء، إن جماعات انفصالية كردية مسلحة حاولت عبور الحدود من العراق إلى إيران، في محاولة لاستغلال حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الاحتجاجات، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع الحرس الثوري الإيراني.

وأكدت المصادر، أن وكالة المخابرات التركية حذرت الحرس الثوري في الأيام الأخيرة من تحركات المقاتلين الأكراد.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الحرس الثوري اشتبك بالفعل مع المقاتلين الأكراد الذين "تم إرسالهم من العراق وتركيا" لزعزعة الاستقرار، مطالبا الدولتين بوقف نقل المقاتلين والأسلحة.

ورغم عدم تعليق المخابرات أو الرئاسة التركية رسميا، إلا أن أنقرة التي تصنف المقاتلين الأكراد شمال العراق كإرهابيين، كانت حذرت من أن أي تدخل أجنبي في إيران سيؤدي لتصعيد الأزمات الإقليمية.

وتتزامن التطورات الحدودية مع تقارير لمنظمة حقوقية تفيد بمقتل 2600 شخص في حملة قمع دموية ضد المتظاهرين الإيرانيين الذين حثتهم الولايات المتحدة على التحرك، مهددة بالتدخل العسكري.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم بـ"الجيش الوطني الكردستاني" الجناح العسكري لحزب حرية كردستان، سيطرته الكاملة على قاعدة تابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة "دره دريج" بمدينة كرمانشاه غربي البلاد، مدعيا مقتل 4 عناصر من الحرس وفرار آخرين.

وذكر الحزب في بيان نقلته شبكة "سي إن إن "الأمريكية، أن وحدات "دالاهو" التابعة له شنت هجوما سريعا من اتجاهين أدى لاختراق القاعدة، واصفا العملية بـ "الرد الانتقامي" على أحداث 8 يناير.

اشتباكات حدودية بإيران تركيا تحذر الحرس الثوري تسلل مقاتلين أكراد من العراق المقاتلين الأكراد

