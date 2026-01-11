نقلت بلومبرج عن مصادر، أن دول أوروبية بقيادة بريطانيا وألمانيا تبحث خططا لتعزيز وجودها العسكري في جرينلاند.

وأكدت المصادر في تصريحات ل"" اليوم الأحد، أن ألمانيا تعتزم اقتراح إنشاء مهمة مشتركة للناتو لحماية القطب الشمالي.

وبحسب بلومبرج، فإن قادة أوروبا يسعون لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقدرة أوروبا والناتو على حماية أمن القطب الشمالي.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة ديلي مايل البريطانية، عن مصادر مطلعة ودبلوماسيين غربيين، أن ترامب أصدر أوامر إلى قيادة العمليات الخاصة المشتركة لإعداد خطة لغزو جزيرة جرينلاند.