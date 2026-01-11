إعلان

متظاهرون في طهران يهتفون: "لا غزة ولا لبنان.. نحن فداء لإيران" |فيديو

كتب : محمد جعفر

07:36 م 11/01/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهر مقطع فيديو مصور جانبًا من الاحتجاجات التي تجتاح إيران منذ قرابة 15 يومًا، بعد تصاعدها في الأيام الأخيرة على أعقاب التدهور الاقتصادي في العملة الإيرانية التي وصلت تقريبًا في الأيام الأخيرة مستويات قياسية بلغت مليون و400 ألف ريال إيراني مقابل دولار أمريكي واحد، قبل أن تسجل اليوم 994 ألف ريال إيراني مقابل دولار واحد.

وخلال الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ردد المتظاهرون عبارة: "لا غزة ولا لبنان.. نحن فداء لإيران"، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وفي سياق متصل، ذكر نشطاء أن حصيلة قتلى الحملة التي تشنها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات في أنحاء البلاد إلى 538 شخصا على الأقل اليوم الأحد.

ومن جانبه، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كافة فئات الشعب إلى "النزول إلى الساحات غدا" للتنديد بما وصفه بـ "أعمال الشغب"، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل بإصدار الأوامر لزعزعة استقرار البلاد عبر "إرهابيين" دخلوا من الخارج و"مرتزقة مدربين" يحملون السلاح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران الاحتجاجات في إيران العملة الإيرانية مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
بعد جراحة العمود الفقري تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
زووم

بعد جراحة العمود الفقري تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
أخبار المحافظات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
بلوك مختلف ورسمت عيون سموكي.. هكذا اختارت إيمان العاصي إطلالتها
الموضة

بلوك مختلف ورسمت عيون سموكي.. هكذا اختارت إيمان العاصي إطلالتها
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غدًا
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تبدأ غدًا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران