متظاهرون في طهران يهتفون: "لا غزة ولا لبنان.. نحن فداء لإيران" |فيديو

أظهر مقطع فيديو مصور جانبًا من الاحتجاجات التي تجتاح إيران منذ قرابة 15 يومًا، بعد تصاعدها في الأيام الأخيرة على أعقاب التدهور الاقتصادي في العملة الإيرانية التي وصلت تقريبًا في الأيام الأخيرة مستويات قياسية بلغت مليون و400 ألف ريال إيراني مقابل دولار أمريكي واحد، قبل أن تسجل اليوم 994 ألف ريال إيراني مقابل دولار واحد.

وخلال الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ردد المتظاهرون عبارة: "لا غزة ولا لبنان.. نحن فداء لإيران"، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وفي سياق متصل، ذكر نشطاء أن حصيلة قتلى الحملة التي تشنها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات في أنحاء البلاد إلى 538 شخصا على الأقل اليوم الأحد.

ومن جانبه، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، كافة فئات الشعب إلى "النزول إلى الساحات غدا" للتنديد بما وصفه بـ "أعمال الشغب"، متهما الولايات المتحدة وإسرائيل بإصدار الأوامر لزعزعة استقرار البلاد عبر "إرهابيين" دخلوا من الخارج و"مرتزقة مدربين" يحملون السلاح.