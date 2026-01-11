إيران تؤكد تورط "عناصر مدربة" مرتبطة بأمريكا وإسرائيل في قتل متظاهرين

قال قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، الأحد، إن السلطات ألقت القبض على المتسببين الرئيسيين بأعمال الشغب ليلة أمس.

وأشار رادان، إلى أن مثيري الشغب مرتبطون بأمريكا و"الكيان الصهيوني" وأفعالهم خيانة للوطن، متعهدا بالتعامل "بحزم مع المؤامرات وسنسجل انتصارا جديدا على الصهاينة".

وأوضح رادان، أن الطب الشرعي يؤكد أن عددا كبيرا من القتلى قضوا طعنا ما يشير إلى تورط عناصر مدربين.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت السلطات الإيرانية عن مقتل 38 من عناصر الأمن والشرطة في أصفهان ومناطق أخرى، تزامنا مع تأكيد وزير الداخلية أن "أعمال الشغب تتقلص تدريجيا"،

في الوقت نفسه، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للقتلى في عموم البلاد إلى 116 شخصا مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الثاني.

وأفاد التلفزيون الرسمي بمقتل 30 من قوات الأمن في محافظة أصفهان، فيما أعلن قائد القوات الخاصة في الشرطة مقتل 8 من عناصره يومي الخميس والجمعة الماضيين. كما أكد الهلال الأحمر مقتل أحد أفراده في هجوم بمدينة جرجان (شمال).

وفي المقابل، وثقت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان اعتقال أكثر من 2600 شخص، مشيرة إلى استمرار التظاهرات صباح الأحد في طهران ومشهد رغم قطع الإنترنت، في وقت يصف فيه الإعلام الرسمي المحتجين بـ "الإرهابيين".

وتواجه هذه التحركات وعيدا قضائيا بمحاكمات "دون لين" وتهم تصل عقوبتها للإعدام، وسط تحذيرات أمريكية متصاعدة وتلويح بخيارات عسكرية.