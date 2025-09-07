"تطورات جديدة في الشرق".. تفاصيل اجتماع رئيس دولة الإمارات وملك الأردن

وكالات

التقى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، لبحث أبرز المستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

استعرض الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خاصة المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد الجانبان على موقف البلدين الرافض لأي توجه إسرائيلي لضم الضفة الغربية، أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم إضافة إلى خطط التوسع الاستيطاني، مشيرين إلى أن مثل هذه الإجراءات تقوض حل الدولتين وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وفرص تحقيق السلام في المنطقة.

وأكد دعمهما لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وإدامة العمل على المستوى الدولي للدفع نحو تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما تم التشديد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وإدامة تدفق المساعدات بكل الطرق، إذ أعرب الزعيمان عن رفضهما للخطط الإسرائيلية الهادفة لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها.

وشدد على رفضهما لخطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، التي تقوض حل الدولتين وتهدد الأمن والاستقرار وفرص تحقيق السلام، مؤكدين رفضهما للمواقف والتصريحات الإسرائيلية التي تنطوي على تهديد لسيادة دول الإقليم.