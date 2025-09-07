استشهاد ضابطين وإصابة 5 منتسبين في العراق



وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، استشهاد ضابطين وإصابة 5 منتسبين بجروح متفاوتة إثر نزاع عشائري في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

قالت وزارة الداخلية في بيان: "بمزيد من الأسى والحزن، تعلن وزارة الداخلية عن ارتقاء ضابطين من الشرطة الاتحادية وإصابة خمسة منتسبين آخرين بجروح متفاوتة، وذلك أثناء تأدية واجبهم لفض نزاع عشائري وقع مساء السبت في منطقة السعادة قرب معمل الغاز جانب الرصافة قرب بغداد".

وأضافت الداخلية، أن القوة الأمنية تعرضت إلى هجوم مسلح مباشر من العناصر المتسببة بالنزاع، ما دفعها للرد على مصادر النيران بقصد إلقاء القبض على الجناة.

وأفادت أن العملية أسفرت عن مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة خمسة آخرين، واعتقال ستة متورطين، فيما تواصل القوات الأمنية الآن عمليات تفتيش ومداهمة واسعة في أحياء المنطقة.

وذكر البيان أن وزارة الداخلية: "إذ تؤكد أن دماء الشهداء الأبطال لن تذهب سدى، فإنها تعاهد أبناء شعبنا بأن القانون سيطبق بحزم، وستضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه استهداف رجال الأمن أو تهديد السلم المجتمعي".

وشددت الوزارة على أن الإجراءات ستكون رادعة بحق جميع المجرمين والمتورطين في إثارة الفتن العشائرية والنزاعات المسلحة، ولن يكون هناك أي تهاون في ملاحقتهم حتى آخر لحظة.

وأكدت أن فرض هيبة الدولة وسيادة القانون أولوية مطلقة، ولن تنتهي هذه العملية إلا بعد إلقاء القبض على جميع المتسببين في هذا الاعتداء الغادر وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل ويكونوا عبرة لغيرهم، وفقا لروسيا اليوم.