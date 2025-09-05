تحطم طائرة وسقوط ضحايا في ولاية كولورادو الأمريكية

( أ ب)

قال مسؤولون أمريكيون لوكالة "أسوشيتد برس" إن شخصين لقيا حتفهما، اليوم الجمعة، إثر تحطم طائرة صغيرة اشتعلت فيها النيران قرب مطار في ضواحي دنفر بولاية كولورادو.

وأوضحت ديبورا تاكاهارا، المتحدثة باسم مكتب عمدة مقاطعة دوجلاس، أن الحادث وقع جنوب مطار سنتينيال مباشرة، حيث أُبلغ عنه في البداية على أنه انفجار.

وأشارت المتحدثة إلى أن الطائرة تحطمت في موقف سيارات ضمن مجمع مكاتب صناعي.

من جانبه، أكد بريان ويلي، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في كولورادو، أن فرق الإطفاء عثرت على طائرة من طراز Beech BE35 مشتعلة بالنيران، وقد هدد الحريق بالامتداد إلى مبنى مجاور وبعض المولدات التي تعمل بالديزل، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على النيران.

ولفت المجلس الوطني لسلامة النقل في كولورادو إلى أن التحقيق جارٍ لمعرفة ملابسات حادث التحطم.