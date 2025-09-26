إسرائيل تدرس منح حصانة لقادة حماس ضمن صفقة إنهاء الحرب

أعلنت وسائل إعلام عبرية، أن إسرائيل تستعد لمنح حصانة لقيادات حركة حماس، في إطار مبادئ إنهاء الحرب التي يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت هيئة البث العبرية، نقلاً عن مصدر إسرائيلي لصحيفة هآرتس، أن مسألة الحصانة مطروحة على الطاولة "لأن هناك حاجة إلى تسوية تتعلق بقيادة حماس".

وبحسب المصادر التي نقلتها هيئة البث العبرية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حماس مستعدة للمضي قدماً في الخطة التي يروّج لها ترامب، والتي تُناقَش حالياً بين الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من القادة العرب. وتشير تقارير إلى أن الحركة تتلقى رسائل متضاربة بشأن هذا الملف.

كما نقلت الهيئة أن الخطة الأمريكية الجديدة تتضمن تسليم إدارة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، على أن تبدأ السيطرة في مناطق محددة كبداية.

وأضافت أن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "لا خيار أمام السلطة الفلسطينية سوى تولي إدارة غزة بشكل تدريجي".

وأكدت التقارير التي نقلتها وسائل الإعلام العبرية، أن إدارة ترامب تنسق بشكل كامل مع نتنياهو، مشيرة إلى أن ترامب لن يفرض على إسرائيل أي خطوات لا يقبل بها رئيس وزرائها.