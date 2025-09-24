ترامب: سنواصل بيع الأسلحة لدول الناتو لتفعل بها ما يحلو لها



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستواصل توريد الأسلحة لدول حلف الناتو لتتمكن هذه الدول من التصرف بها بالطريقة التي تراها مناسبة.

أضاف ترامب، في تعليق على الوضع في أوكرانيا، عقب محادثاته مع فلاديمير زيلينسكي على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "سوف نستمر في توريد الأسلحة للناتو حتى يتمكن الحلف من التصرف بها كما يحلو له".

وأشار عبر صفحته في منصة التواصل الاجتماعي Truth Social، إلى ذلك عندما تحدث عن استمرار الغرب في تقديم المساعدات العسكرية إلى كييف.

في 14 يوليو، أعلن ترامب أن واشنطن قررت مواصلة نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف بشرط أن تدفع أوروبا "الفاتورة بالكامل". وسيتولى الناتو تنسيق هذه العملية.

وأكدت موسكو مرات كثيرة، أن إرسال الغرب للأسلحة إلى كييف والمساعدة في تدريب القوات الأوكرانية لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع ولا يغير الوضع على ساحة المعركة.