هل ينهي الاجتياح البري لمدينة غزة مسار مفاوضات وقف الحرب؟

بي بي سي

بدأ الجيش الإسرائيلي ما أطلق عليها "العملية الأساسية" ضمن هجومه للسيطرة على مدينة غزة تدريجيا، بحسب ما أفاد به مسؤول عسكري الثلاثاء لوكالة الأنباء الفرنسية. يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء "مرحلة حاسمة" من الحرب في غزة.

في غضون ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء إن "غزة "تحترق والجيش يضرب بقبضة من حديد البنى التحتية للإرهاب. والجنود يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف أمام إطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس... لن نلين ولن نتراجع حتى اكتمال المهمة".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين قوله: "نمضي قدماً نحو مرحلة جديدة ومكثفة من عملية عربات جدعون... هدفها إعادة أسرانا وإسقاط حكم حماس...سيشمل الهجوم غارات جوية متواصلة وتدمير جميع بناها التحتية في أجزاء القطاع، وإعلان هذه المناطق جزءاً من المنطقة العازلة الإسرائيلية."

ويتعرض القطاع عموما ومدينة غزة على وجه الخصوص، منذ ليلة الإثنين – الثلاثاء لوتيرة متسارعة من القصف الجوي والمدفعي والبحري الإسرائيلي استهدفت أحياء سكنية ومراكز إيواء النازحين، وبيوتا مأهولة انهارت على رؤوس سكانها، وخلفت عشرات القتلى والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.

وطبقا لبيانات وزارة الصحة في غزة – التابعة لحركة حماس- تجاوز عدد القتلى حتى عصر الخميس 70 قتيلا وعشرات الجرحى بينما ارتفع عدد ضحايا الجوع وسوء التغذية في القطاع ارتفع إلى 428 وفاة بينهم 146 طفلا.

وطبقا لتقارير وكالات الأنباء الدولية فقد دمرت إسرائيل بشكل كامل أكثر من 3600 بناية وبرج في مدينة غزة منذ الخميس الماضي تمهيدا لاحتلالها. كما أن أكثر من 350 ألف شخص نزحوا من المدينة، بعد تلقيهم تحذيرات بضرورة إخلائها.

بدأ اجتياح مدينة غزة مع نهاية زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لإسرائيل اجتمع خلالها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين وجدد الوزير الأمريكي دعم بلاده الكامل لإسرائيل. ونقل موقع أكسيوس عن مصدر مطلع قوله إن "روبيو لم يعارض الهجوم البري خلال الاجتماع".

وفيما تمضي إسرائيل في عملية تهجير سكان غزة ودفعهم نحو جنوب القطاع أصدرت منظمات وهيئات أممية وعواصم غربية بيانات وتصريحات نددت فيها بتوسيع إسرائيل عملياتها البرية في مدينة غزة.

فقد دان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، العملية البرية في مدينة غزة. وقال إن "العالم كله يصرخ من أجل السلام... على هذه المذبحة أن تتوقف... نرى جريمة حرب تلو الأخرى، وجرائم ضد الإنسانية.. سيعود القرار إلى المحكمة في تحديد إن كانت إبادة جماعية أم لا، ونرى الأدلة تتزايد".

واتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة للمرة الأولى الثلاثاء إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بهدف "القضاء" على الفلسطينيين، محملة رئيس الوزراء ومسؤولين إسرائيليين آخرين المسؤولية.

وخلصت اللجنة التي لا تتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن "إبادة جماعية تحدث في غزة وتتواصل" في هذا القطاع الفلسطيني، على ما أفادت رئيسة اللجنة نافي بيلاي لوكالة الانباء الفرنسية. وفي معرض تقديمها للتقرير الجديد، أضافت بيلاي أن "المسؤولية تتحملها دولة إسرائيل".

وهي المرة الأولى التي تتهم فيها لجنة تحقيق مكلفة من الأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب "إبادة".

وفي مخيم المواصي، جنوبي خان يونس انتقدت تيس إنغرام - المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) العملية الإسرائيلية وقالت إنه "من غير الإنساني أن نتوقع من قرابة نصف مليون طفل، تعرضوا لعنف وصدمات نفسية على مدى أكثر من 700 يوم من الصراع المتواصل، أن يفروا من جحيم لينتهي بهم المطاف في جحيم آخر".

وفي بروكسل قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العوني في حديث للصحفيين، إن "التدخل العسكري سيسبب مزيدا من الدمار والقتل والنزوح، من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني الكارثي ويعرض حياة الرهائن للخطر".

وفي برلين دانت ألمانيا توسيع العملية البرية الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة. وقال وزير خارجيتها يوهان فادفول في مؤتمر صحفي، إن برلين توجّه "نداء عاجلا للحكومة الإسرائيلية وحركة حماس للعودة إلى مسار مفاوضات وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن".

وتأتي العملية البرية الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة غداة انعقاد قمة الدول العربية والإسلامية في الدوحة التي وصل إليها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قادما من إسرائيل.

وجدد روبيو، خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تعهد بلاده بدعم أمن قطر وسيادتها بعد أسبوع على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مسؤولين في حركة حماس.