بعد أعوام في مساعدة المرضى.. إقامة حفل تقاعد لتكريم أول كلب علاجي بتايوان

12:35 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

إقامة حفل تقاعد لتكريم أول كلب علاجي بتايوان

تايبيه - (د ب أ)

شهدت تايوان أمس الثلاثاء، تكريم أول كلب علاجي في البلاد، من خلال إعطائه ميدالية خاصة، وإقامة حفل تقاعد له في مستشفى تايبيه العام للمحاربين القدامى، وذلك بعدما أنهى ستة أعوام من الخدمة في طمأنة المرضى الميؤوس من شفائهم وعائلاتهم.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، اليوم الأربعاء، بأن حفل التكريم حضره أكثر من 40 من المرضى السابقين، وأفراد من عائلاتهم، بالإضافة إلى أكثر من 50 فردا من العاملين في المستشفى، ليعربوا عن تمنياتهم للكلب "أوبا" - البالغ من العمر 10 أعوام، والذي خدم في وحدة الرعاية التلطيفية بالمستشفى منذ عام 2019 - بتقاعد سعيد.

وسمح المستشفى لـ "أوبا"، وهو من نوع اللابرادور الأسود، بالاحتفاظ ببطاقة هويته الخاصة بالمستشفى، ومنحه ميدالية ولقب "متطوع مدى الحياة"، ثم قام بتسليم دوره إلى كلبة أخرى تبلغ من العمر ثلاثة أعوام وتدعى "أولجا".

وخلال الحفل، قال مدير المستشفى تشن وي-مينج، إن الكلب الودود "أوبا" كان دائم الحضور لمن هم في حاجة إلى الطمأنينة والراحة، مشيرا إلى أن هدوءه سمح له بالذهاب إلى أي مكان تقريبا في المستشفى، باستثناء غرف العمليات.


كلب علاجي تايوان تايبيه
