رغم التهديدات بالمقاطعة.. إسرائيل تعتزم المشاركة في مسابقة يوروفيجن

تل أبيب - (د ب أ)

على الرغم من التهديدات بالمقاطعة من العديد من الدول، لا تزال إسرائيل تعتزم المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن 2026

وقال جولان جوتشباز، الرئيس التنفيذي لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" المشاركة في مسابقة يوروفيجن: "لا يوجد سبب يمنع إسرائيل من أن تكون جزءا مهما من هذا الحدث الثقافي، الذي لا يمكن أن يصبح سياسيا"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين.

وهذا هو أول رد فعل على إعلان عدة دول أنها لن تشارك في مسابقة "يوروفيجن" المقبلة إذا شاركت إسرائيل، كما هددت هيئات البث في أيرلندا وهولندا مؤخرا بمقاطعة المسابقة حال مشاركة إسرائيل.

كما أشارتا إلى أنهما ستشاركان إذا تم استبعاد إسرائيل، وألمحت سلوفينيا أيضا إلى أنها لن تشارك إذا شاركت إسرائيل، كما أعلنت بلجيكا عزمها اتخاذ قرار بشأن المشاركة في ديسمبر.

كما تنتقد دول أخرى مشاركة في مسابقة يوروفيجن مشاركة إسرائيل فيها، ومن بينها إسبانيا وبلجيكا.

ومن المقرر أن تقام مسابقة يوروفيجن العام المقبل خلال الفترة من 12 وحتى 16 مايو في العاصمة النمساوية فيينا.