عراك بالأيدي وضرب بالأحذية في البرلمان العراقي يثير ضجة (فيديو)

12:36 م الخميس 07 أغسطس 2025

مجلس النواب العراقي

وكالات
أشعل مقطع فيديو من داخل مجلس النواب العراقي، منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق مشاجرة نشبت بين عدد من النواب وتحولت إلى حالة من الفوضى داخل الجلسة.

وسرعان ما تناقلت وسائل إعلام محلية المشاهد التي أظهرت لحظة التوتر بين رئيس المجلس محمد المشهداني والنائب علاء الحيدري، ما أدى إلى تعذر استكمال الجلسة.


ووفق ما أعلنه الموقع الرسمي للبرلمان، فقد تم إلغاء الجلسة نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان من المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون خاص بتصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل بين العراق والسعودية، والذي يأتي ضمن اختصاصات لجنة العلاقات الخارجية.


كما كان مدرجًا على جدول الأعمال مشروعا قانون تنظيم الطاقة المتجددة وقانون الصحة النفسية، إلا أن الأحداث التي شهدتها الجلسة حالت دون المضي في إجراءات التصويت.




مجلس النواب العراقي العراق
