عراك بالأيدي وضرب بالأحذية في البرلمان العراقي يثير ضجة (فيديو)

وكالات

أشعل مقطع فيديو من داخل مجلس النواب العراقي، منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وثّق مشاجرة نشبت بين عدد من النواب وتحولت إلى حالة من الفوضى داخل الجلسة.

وسرعان ما تناقلت وسائل إعلام محلية المشاهد التي أظهرت لحظة التوتر بين رئيس المجلس محمد المشهداني والنائب علاء الحيدري، ما أدى إلى تعذر استكمال الجلسة.



ووفق ما أعلنه الموقع الرسمي للبرلمان، فقد تم إلغاء الجلسة نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني.

مجلس النواب العراقي ..اشتباكات بالأيدي والأحذية الله يكرمكم

—-

بسبب خلاف بين رئيس المجلس محمد المشهداني والنائب علاء الحيدري pic.twitter.com/eFBXO89t1L — حسين الغاوي (@halgawi) August 5, 2025

وكان من المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون خاص بتصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل بين العراق والسعودية، والذي يأتي ضمن اختصاصات لجنة العلاقات الخارجية.

مشاجرة كبيرة داخل مجلس النواب العراقي ولكمات بالايدي ادت الى رفع جلسة البرلمان بسبب خلاف حول آلية التصويت فيما يخص رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي. pic.twitter.com/0Ua5rSvNzy — Raghad Alhayali (@raghadalhayali) August 5, 2025



كما كان مدرجًا على جدول الأعمال مشروعا قانون تنظيم الطاقة المتجددة وقانون الصحة النفسية، إلا أن الأحداث التي شهدتها الجلسة حالت دون المضي في إجراءات التصويت.

بعد 21 سنة من الديمقراطية المزعومة في العراق هاهو

"البرلمان العراقي" يكشف لنا حجم الانقسام والخلافات

الطائفية والخلل الواضح بل والعجز في النظام السياسي

العراقي الذي يتبع وتديره إيران.. النظام السياسي في

العراق وصل إلى ما يسمى بالشيخوخة السياسية. — الـ ؏َ ــ ـو جـ ـا (@ALAwja_) August 6, 2025







