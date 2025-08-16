بوتين: مراعاة مخاوف روسيا ضروري لإنهاء الحرب في أوكرانيا



القاهرة- مصراوي:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في أنكوريج بولاية ألاسكا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إن إنهاء الحرب في أوكرانيا يتطلب القضاء على الأسباب والجذور الأساسية للصراع.

وأوضح بوتين أن "الوضع في أوكرانيا له علاقة بالتهديدات الأساسية لأمننا"، مضيفًا أن روسيا، رغم اهتمامها بوضع حد لما يجري، ترى أن التسوية الدائمة والطويلة الأمد لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال معالجة جميع الأسباب الرئيسية ومراعاة المخاوف المشروعة لبلاده، وإعادة إرساء توازن أمني عادل في أوروبا والعالم.

وأكد بوتين اتفاقه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا أيضًا، مشيرًا إلى أن روسيا "مستعدة للعمل على ذلك"، ومعربًا عن أمله في أن يساعد الاتفاق الذي توصلا إليه في الاقتراب من هذا الهدف ويمهّد الطريق نحو السلام في أوكرانيا.